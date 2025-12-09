Lille yine Türkiye'den transfer peşinde!

Fransa Ligi takımlarından Lille, kadrosuna bir Türk futbolcu daha katabilmek için harekete geçti.Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan, Türk oyuncuların forma giydiği dönemde şampiyonluk yaşayan Lille, sonra olarak Berke Özer'i transfer etti. Berke Özer'in performansından da memnun olan Lille, yeni bir Türk futbolcu için resmen çalışmalara başladı.Lille yetkilisi Franck Beria, Manisa FK'nın 21 yaşındaki sağ beki Ayberk Karapo için Türkiye'ye geldi.Manisa FK'nın Van Spor maçını tribünden izleyen Franck Beria, Ayberk Karapo dışında birkaç futbolcuyu daha izledi ve Türkiye'den ayrıldı.Sezon bitene kadar takibe devam edecek olan Lille'in, yaz döneminde kadrosuna yeni Türk oyuncular katması bekleniyor.