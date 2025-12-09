09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Lille yine Türkiye'den transfer peşinde!

Fransa Ligi takımlarından Lille, kadrosuna yeni bir Türk oyuncu daha katabilmek için çalışmalara başladı.

08 Aralık 2025


Fransa Ligi takımlarından Lille, kadrosuna bir Türk futbolcu daha katabilmek için harekete geçti.

Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan, Türk oyuncuların forma giydiği dönemde şampiyonluk yaşayan Lille, sonra olarak Berke Özer'i transfer etti. Berke Özer'in performansından da memnun olan Lille, yeni bir Türk futbolcu için resmen çalışmalara başladı.

Lille yetkilisi Franck Beria, Manisa FK'nın 21 yaşındaki sağ beki Ayberk Karapo için Türkiye'ye geldi.


Manisa FK'nın Van Spor maçını tribünden izleyen Franck Beria, Ayberk Karapo dışında birkaç futbolcuyu daha izledi ve Türkiye'den ayrıldı.

Sezon bitene kadar takibe devam edecek olan Lille'in, yaz döneminde kadrosuna yeni Türk oyuncular katması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
