Lille, Olivier Giroud ile anlaşma sağladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, forvet hattını güçlendirmek üzere önemli bir adım attı.



Lille, Los Angeles FC forması giyen Olivier Giroud ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.



Fransız oyuncu Lille'e katılmadan önce MLS ekibiyle bulunan sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.



Transferin tamamlandı olarak görülmesi için hala birkaç işlem var.



PERFORMANSI



Bu sezon Los Angeles ile 18 maça çıkan Giroud, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.



