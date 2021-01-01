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Lillard'ın G.O.A.T. tercihi net: "MJ"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

G.O.A.T. tartışmalarında birçok kişi Jordan'ı bu unvana layık görürken, Kareem Abdul-Jabbar ve LeBron James gibi bu tabiri hak ettiğine inanılan başka oyuncular da bulunuyor.

Örneğin, Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham birkaç ay önce Jordan yerine LeBron'u G.O.A.T. olarak gördüğünü belirtirken, efsane isim Hakeem Olajuwon, zamanında Jordan'ın James'ten çok daha üstün bir oyuncu olduğunu belirtmişti.

Dame'in, yakın zamanda bir Twitter kullanıcısının kendisine yönelttiği "Sence G.O.A.T. kim?" sorusuna yanıtı ise, oldukça net oldu:

"MJ."

Dame daha önce Jordan'ın gelmiş geçmiş en sevdiği oyuncu olduğunu da söylemişti.


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