La Liga 25. hafta maçında lider Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı.San Mames Barria Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Raphinha kaydetti.Athletic Bilbao'da Inaki Williams'ın 87. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.Barcelona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Athletic Bilbao ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.Lider Barcelona bu galibiyetle puanını 65'e çıkardı ve Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Bilbao ise 33 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile karşılaşacak. Bilbao ise Real Valladolid deplasmanına gidecek.