La Liga 25. hafta maçında lider Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı.
San Mames Barria Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Raphinha kaydetti.
Athletic Bilbao'da Inaki Williams'ın 87. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Barcelona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Athletic Bilbao ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Lider Barcelona bu galibiyetle puanını 65'e çıkardı ve Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Bilbao ise 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile karşılaşacak. Bilbao ise Real Valladolid deplasmanına gidecek.
San Mames Barria Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Raphinha kaydetti.
Athletic Bilbao'da Inaki Williams'ın 87. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Barcelona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Athletic Bilbao ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Lider Barcelona bu galibiyetle puanını 65'e çıkardı ve Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Bilbao ise 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile karşılaşacak. Bilbao ise Real Valladolid deplasmanına gidecek.
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