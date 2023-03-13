Lider Barcelona tek golle güldü!

La Liga 25. hafta maçında lider Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lider Barcelona tek golle güldü!
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13 Mart 2023 00:58
La Liga 25. hafta maçında lider Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı.

San Mames Barria Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Raphinha kaydetti.

Athletic Bilbao'da Inaki Williams'ın 87. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Barcelona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Athletic Bilbao ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Lider Barcelona bu galibiyetle puanını 65'e çıkardı ve Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Bilbao ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile karşılaşacak. Bilbao ise Real Valladolid deplasmanına gidecek.



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