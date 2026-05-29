Leroy Sane: "Hazır olmasam gelmezdim"

Galatasaray'ın Alman yıldızı "Bu takımda forma giyen herkes baskıya hazır olmalı. Çünkü bir tane hedef var. Eğer bu savaşa hazır olmasaydım başka takımları seçerdim" diyerek Fenerbahçe'ye taş attı.

calendar 29 Mayıs 2026 10:19
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın son şampiyonluğunda büyük katkısı olan oyunculardan Leroy Sane, kulübün YouTube kanalına konuştu.

Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu söyleyen Sane "Mücadele ettiğimiz her takım zor. Çünkü sen Galatasaray'sın ve bize karşı en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Puan ya da galibiyet için gayret gösteriyorlar çünkü bunlar, onlar için büyük bir başarı. Ligi kazanmak kolay bir şey değil. Galatasaray forması giyen bir futbolcunun baskıya hazır olması gerekir. Taraftarın tek beklentisi şampiyonluktur. Bunu göğüsleyip mücadeleye hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sane, gülerek "Buna hazır olmasam başka kulüplerde oynamayı seçmem gerekirdi" sözleriyle Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken 'Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğumuz performansla gücümüzü gösterdik. Galatasaray, her zaman daha iyisini hedefleyen bir kulüptür. Bu sezon ilk adımı attık ancak gelecek yıl çok daha fazlasını başarmamız gerekiyor. Yeni sistemde tur atlamak daha zor. Bazı büyük takımlar da baş etmekte zorlanıyor ama Galatasaray'ın hedefi ve odağı daha iyisini başarmaktır. İlk adımı attık fakat seneye daha iyisini yapmak için çalışmalıyız" dedi.

43 MAÇTA 16 GOLLÜK KATKI

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Alman Millî Takımı'nın kampında bulunan Leroy Sane geçen sezon Galatasaray formasıyla 43 maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.

  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
