Leroy Sane: 'Hazır olmasam gelmezdim'

Galatasaray'ın son şampiyonluğunda büyük katkısı olan oyunculardan Leroy Sane, kulübün YouTube kanalına konuştu.
Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu söyleyen Sane "Mücadele ettiğimiz her takım zor. Çünkü sen Galatasaray'sın ve bize karşı en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Puan ya da galibiyet için gayret gösteriyorlar çünkü bunlar, onlar için büyük bir başarı. Ligi kazanmak kolay bir şey değil. Galatasaray forması giyen bir futbolcunun baskıya hazır olması gerekir. Taraftarın tek beklentisi şampiyonluktur. Bunu göğüsleyip mücadeleye hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Sane, gülerek "Buna hazır olmasam başka kulüplerde oynamayı seçmem gerekirdi" sözleriyle Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken 'Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğumuz performansla gücümüzü gösterdik. Galatasaray, her zaman daha iyisini hedefleyen bir kulüptür. Bu sezon ilk adımı attık ancak gelecek yıl çok daha fazlasını başarmamız gerekiyor. Yeni sistemde tur atlamak daha zor. Bazı büyük takımlar da baş etmekte zorlanıyor ama Galatasaray'ın hedefi ve odağı daha iyisini başarmaktır. İlk adımı attık fakat seneye daha iyisini yapmak için çalışmalıyız" dedi.
43 MAÇTA 16 GOLLÜK KATKI
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Alman Millî Takımı'nın kampında bulunan Leroy Sane geçen sezon Galatasaray formasıyla 43 maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.
Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu söyleyen Sane "Mücadele ettiğimiz her takım zor. Çünkü sen Galatasaray'sın ve bize karşı en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Puan ya da galibiyet için gayret gösteriyorlar çünkü bunlar, onlar için büyük bir başarı. Ligi kazanmak kolay bir şey değil. Galatasaray forması giyen bir futbolcunun baskıya hazır olması gerekir. Taraftarın tek beklentisi şampiyonluktur. Bunu göğüsleyip mücadeleye hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Sane, gülerek "Buna hazır olmasam başka kulüplerde oynamayı seçmem gerekirdi" sözleriyle Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken 'Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğumuz performansla gücümüzü gösterdik. Galatasaray, her zaman daha iyisini hedefleyen bir kulüptür. Bu sezon ilk adımı attık ancak gelecek yıl çok daha fazlasını başarmamız gerekiyor. Yeni sistemde tur atlamak daha zor. Bazı büyük takımlar da baş etmekte zorlanıyor ama Galatasaray'ın hedefi ve odağı daha iyisini başarmaktır. İlk adımı attık fakat seneye daha iyisini yapmak için çalışmalıyız" dedi.
43 MAÇTA 16 GOLLÜK KATKI
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Alman Millî Takımı'nın kampında bulunan Leroy Sane geçen sezon Galatasaray formasıyla 43 maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.