Lecce 1 puanı 90+10'da kurtardı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Lecce, konuk ettiği Bologna ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lecce 1 puanı 90+10'da kurtardı
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03 Aralık 2023 16:42
İtalya Seria A'nın 14. haftasında Lecce, Bologna'yı konuk etti.

Stadio Comunale Via del Mare'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Bologna'nın golü 68. dakikada Haralambos Likoyannis'ten geldi. Lecce'ye beraberliği getiren golü ise 90+10. dakikada Roberto Picolli penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bologna 22, Lecce ise 16 puana yükseldi. Öte yandan Lecce'nin galibiyet hasreti 9 maça çıktı. 

Ligde bir sonraki hafta Bologna, Salernitana'ya konuk olacak. Lecce ise Empoli deplasmanına gidecek.

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