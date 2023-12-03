İtalya Seria A'nın 14. haftasında Lecce, Bologna'yı konuk etti.



Stadio Comunale Via del Mare'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Bologna'nın golü 68. dakikada Haralambos Likoyannis'ten geldi. Lecce'ye beraberliği getiren golü ise 90+10. dakikada Roberto Picolli penaltıdan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Bologna 22, Lecce ise 16 puana yükseldi. Öte yandan Lecce'nin galibiyet hasreti 9 maça çıktı.



Ligde bir sonraki hafta Bologna, Salernitana'ya konuk olacak. Lecce ise Empoli deplasmanına gidecek.





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