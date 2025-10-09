Los Angeles Lakers süper yıldızı LeBron James, takım arkadaşı Luka Doncic'in yaz dönemindeki fiziksel dönüşümünü Mind the Game podcast'inde övgüyle anlattı.James, Doncic'in yalnızca hızında değil, maçlar arasındaki toparlanma süresinde de büyük ilerleme kaydettiğini söyledi:26 yaşındaki yıldız, 2025–26 sezonuna gözle görülür şekilde daha fit bir vücutla girdi. Yaz boyunca dayanıklılık, güç ve çeviklik üzerine yoğunlaştı. Hırvatistan'da antrenör Anze Macek ve fizyoterapist Javier Barrio ile birlikte çalışarak özellikle eksantrik kuvvet ve yavaşlama kontrolü üzerine odaklandı.Doncic, yaz boyunca glutensiz ve düşük şekerli bir diyet uyguladı; intermittent fasting (aralıklı oruç) metodunu izledi ve günlük ortalama 250 gram protein tüketti. Sabahları, ilk öğününden önce 90 dakikalık aç karnına antrenmanlar yaptı ve eklem sağlığına öncelik verdi.Ayrıca diz ve bileklerine fazla yük bindirmeden çevikliğini artırmak için pickleball ve padel gibi sporları da antrenman rutinine ekledi. Doncic, Men's Health dergisine verdiği röportajdaşeklinde konuştu.Değişimin etkileri EuroBasket 2025'te hemen görüldü. Doncic, turnuvayı 34.7 sayı ortalamasıyla lider tamamladı. Slovenya yardımcı antrenörü Greg St. Jean, onun savunmada da takımın en iyi oyuncusu olduğunu, pozisyon bilgisi, iletişimi ve gayretiyle öne çıktığını söyledi.Doncic'in kondisyon, güç ve toparlanma konularındaki yeni yaklaşımı, Michael Jordan, Kobe Bryant ve Dirk Nowitzki gibi efsanelerden aldığı ilhamı yansıtıyor. Yeni vücut yapısı ve çalışma disiplini, uzun NBA sezonunda dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.Lakers'a Şubat ayında katılan Doncic, kısa sürede unutulmaz performanslara imza attı. Bunlardan biri, LeBron James'le birlikte 30 sayı – 15 asist ürettiği maçtı. Her ne kadar Lakers playoff'ların ilk turunda elense de, Doncic'in oyunun iki yönünde de fark yaratma gücü net biçimde ortaya çıktı.LeBron'un övgüleri, Lakers'ın Doncic'in gelişimine yaptığı yatırımı da özetliyor. Fiziksel olarak daha güçlü ve dayanıklı hale gelen Sloven yıldızın, önümüzdeki sezonda hem elit üretkenliğini sürdürmesi hem de fiziksel yıpranmayı azaltması bekleniyor.