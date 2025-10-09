09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-055'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

LeBron, Luka Doncic'in fiziksel dönüşümüne hayran: "Onunla gurur duyuyorum"

Los Angeles Lakers süper yıldızı LeBron James, takım arkadaşı Luka Doncic'in yaz dönemindeki fiziksel dönüşümünü Mind the Game podcast'inde övgüyle anlattı.

calendar 09 Ekim 2025 15:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron, Luka Doncic'in fiziksel dönüşümüne hayran: 'Onunla gurur duyuyorum'
Los Angeles Lakers süper yıldızı LeBron James, takım arkadaşı Luka Doncic'in yaz dönemindeki fiziksel dönüşümünü Mind the Game podcast'inde övgüyle anlattı.

James, Doncic'in yalnızca hızında değil, maçlar arasındaki toparlanma süresinde de büyük ilerleme kaydettiğini söyledi:
"Luka'nın oyun tarzı çok değişmeyecek belki ama kişisel olarak farkı hissedecek. Üç-dört maçlık serilerden sonra ertesi sabah nasıl uyandığını görecek. Onunla inanılmaz gurur duyuyorum."

26 yaşındaki yıldız, 2025–26 sezonuna gözle görülür şekilde daha fit bir vücutla girdi. Yaz boyunca dayanıklılık, güç ve çeviklik üzerine yoğunlaştı. Hırvatistan'da antrenör Anze Macek ve fizyoterapist Javier Barrio ile birlikte çalışarak özellikle eksantrik kuvvet ve yavaşlama kontrolü üzerine odaklandı.


Doncic, yaz boyunca glutensiz ve düşük şekerli bir diyet uyguladı; intermittent fasting (aralıklı oruç) metodunu izledi ve günlük ortalama 250 gram protein tüketti. Sabahları, ilk öğününden önce 90 dakikalık aç karnına antrenmanlar yaptı ve eklem sağlığına öncelik verdi.

Ayrıca diz ve bileklerine fazla yük bindirmeden çevikliğini artırmak için pickleball ve padel gibi sporları da antrenman rutinine ekledi. Doncic, Men's Health dergisine verdiği röportajda "Bu yaz biraz farklı geçti. Bu süreç beni daha da iyi olmaya motive etti," şeklinde konuştu.

Değişimin etkileri EuroBasket 2025'te hemen görüldü. Doncic, turnuvayı 34.7 sayı ortalamasıyla lider tamamladı. Slovenya yardımcı antrenörü Greg St. Jean, onun savunmada da takımın en iyi oyuncusu olduğunu, pozisyon bilgisi, iletişimi ve gayretiyle öne çıktığını söyledi.

Doncic'in kondisyon, güç ve toparlanma konularındaki yeni yaklaşımı, Michael Jordan, Kobe Bryant ve Dirk Nowitzki gibi efsanelerden aldığı ilhamı yansıtıyor. Yeni vücut yapısı ve çalışma disiplini, uzun NBA sezonunda dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Lakers'a Şubat ayında katılan Doncic, kısa sürede unutulmaz performanslara imza attı. Bunlardan biri, LeBron James'le birlikte 30 sayı – 15 asist ürettiği maçtı. Her ne kadar Lakers playoff'ların ilk turunda elense de, Doncic'in oyunun iki yönünde de fark yaratma gücü net biçimde ortaya çıktı.

LeBron'un övgüleri, Lakers'ın Doncic'in gelişimine yaptığı yatırımı da özetliyor. Fiziksel olarak daha güçlü ve dayanıklı hale gelen Sloven yıldızın, önümüzdeki sezonda hem elit üretkenliğini sürdürmesi hem de fiziksel yıpranmayı azaltması bekleniyor.

1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
