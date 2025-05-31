Lazio'da 2. Maurizio Sarri dönemi çok yakın!

İtalyan devi Lazio, Marco Baroni yerine teknik direktör arayışlarında rotasını Maurizio Sarri'ye çevirdi



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Lazio, 66 yaşındaki İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile anlaşmaya çok yakın.



Tarafların uzlaşması halinde iki yıllık sözleşme imzalanacak. Ayrıca Sarri'nin yönetiminde takımın iki yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi durumunda sözleşme bir yıl daha uzayacak.



Teknik kadroyla ilgili bazı detayların netleşmesi bekleniyor.



Maurizio Sarri, 2021-2024 sezonları arasında Lazio'da görev yapmıştı.