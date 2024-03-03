Kuzeyboru evinde rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Kuzeyboru ağırladığı Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru evinde rahat kazandı
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03 Mart 2024 16:45
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Erkan Sarı

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor, Ezgi Akyaldız)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz)

Setler: 26-24, 25-18, 17-25, 25-15

Süre: 101 dakika (29, 24, 25, 23)

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