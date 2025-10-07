Kupa Voley maçında korku dolu anlar: Yangın çıktı!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Maçın üçüncü seti sırasında çıkan yangın paniğe neden olurken müsabakaya bir süre ara verildi.

calendar 07 Ekim 2025 18:12 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 18:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kupa Voley maçında korku dolu anlar: Yangın çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Maça, üçüncü setin 26. sayısı oynanacağı sırada aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'ndaki yangın oyuncular arasında paniğe neden oldu.


Görevlilerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü ve karşılaşma kaldığı yer den devam etti.

1. Grup'ta 8 Ekim Çarşamba günü Nilüfer Belediyespor Eker ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.



Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)

Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25

Süre: 170 dakika

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.