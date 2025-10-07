Kupa Voley maçında korku dolu anlar: Yangın çıktı!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Maça, üçüncü setin 26. sayısı oynanacağı sırada aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'ndaki yangın oyuncular arasında paniğe neden oldu.
Görevlilerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü ve karşılaşma kaldığı yer den devam etti.
1. Grup'ta 8 Ekim Çarşamba günü Nilüfer Belediyespor Eker ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)
Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)
Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25
Süre: 170 dakika
