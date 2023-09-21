New York Knicks'in Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için "sağlam bir teklifte bulunabileceği" öne sürüldü.



SNY'den Ian Begley, gelecekte takas olabilme ihtimali üzerine açık kapı bırakmış olan Giannis'in yorumlarının ardından, Knicks'in bu durumu yakından takip ettiğini bildirdi:



"Knicks, Giannis için sağlam bir takas teklifi sunabilir. Gelecekte kullanabilecekleri dört tane draft hakkına sahipler ve ilk turda seçtikleri tüm oyuncuları da bir süre kendilerinde olacak. Makul sözleşmelere imza atan oyuncuları var.



Takım Başkanı Leon Rose ve çevresindekilerin Giannis'i düşünerek hamle yapacaklarını varsayıyorum... Dolayısıyla New York'un önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca Giannis'i takip edeceğini düşünüyorum."



Antetokounmpo'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi ve 2025-26 sezonunda da oyuncu opsiyonu bulunuyor.



