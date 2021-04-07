Klopp'un stat eleştirisine Zidane'dan yanıt

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Alfredo Di Stefano Stadı eleştirisine Zidane'dan yanıt geldi.

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Klopp'un stat eleştirisine Zidane'dan yanıt
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07 Nisan 2021 02:32
Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Real Madrid'in geçici stadı Alfredo Di Stefano Stadı ile ilgili sözlerine Zinedine Zidane yanıt verdi.

Klopp maç sonu açıklamasında "Maçı oynadığımız stadyum ve durum biraz garipti ama Anfield en azından daha uygun bir stadyum. Bizim için daha iyi olacak" ifadelerini kullandı ve İspanyol basının tepkisini çekti. Klopp'un açıklamaları Zidane'a yöneltildi ve Fransız hoca Klopp'a "Jürgen'in ne söylediği hakkında bir fikrim yok, ama Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynamaktan gurur duyuyoruz" yanıtını verdi.

Bilindiği gibi Real Madrid, mabedi Santiago Bernabeu'nun yeniden yapımı ve modernizasyon inşaatı nedeniyle maçlarını tesislerinin içinde bulunan 6000 seyirci kapasiyeli Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynuyor.

Haziran 2022'de bitmesi planlanan Santiago Bernabeu Stadı hazırlanana kadar Real Madrid 1,5 sene daha Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayacak.



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