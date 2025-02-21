Kerem Yavaş: 'Golü erken attığımıza pişman olduk'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, sahalarında Beşiktaş'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Yavaş, "Açıkçası maça iyi başladık. İlk dakikada golü de bulduk. Çok erken bir gol ama ondan sonra tüm süreçte neredeyse bu golü attığımıza pişman olduk. Ondan sonra hayal kırıklığına uğradık. Beşiktaş, kaliteli bir takım, iyi bir hocaları var ama büyük takımlara karşı en kötü oyunumuzu oynadık." dedi.



Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, Beşiktaş mağlubiyetinin nedenlerini değerlendirerek takımının son haftalardaki düşüşüne dikkat çekti:



"Bugün ilk devrede maalesef blokta temassız kaldık. Kaliteli oyunculardan kurulu Beşiktaş, bunun cezasını kesti. İkinci yarıya çıkarken hamle yaptık ama hücum olarak cevap veremedik. Bizim için mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ligde genel olarak bulunduğumuz durumdan memnunuz ama son 3 haftada 1 puan aldık. Kötü giden süreci çözecek olan bizleriz. Umarım bundan sonra son 3 haftaki problemimizi düzeltiriz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Neden büyük takım olduklarını gösterdiler. İyi mücadele ettiler. Biz gerçekten istediğimiz oyunu izlettiremedik. Üzgünüz, önümüze bakacağız. Başakşehir'e karşı kupa maçı oynayacağız. Eksiklerimizi görüp orada düzeltmeye çalışacağız."



