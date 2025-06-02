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Kerem Demirbay'dan tekliflere ret!

Galatasaray'da kalmak isteyen Kerem Demirbay, gelen teklifleri geri çeviriyor. 31 yaşındaki futbolcu, son kararını yaz aylarında verecek.

calendar 02 Haziran 2025 09:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kerem Demirbay'dan tekliflere ret!
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Galatasaray'da üç şampiyonluğun ikinci senesinde elde edilen şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Kerem Demirbay'a başta Süper Lig'den olmak üzere çok sayıda teklif geliyor.

'Dayı' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu kalan 1 senelik sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istediği için gelen teklifleri geri çeviriyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda forma şansı iyice azalan Kerem, yaz aylarında düşünüp son kararını verecek.

Galatasaray forması altında 76 forma şansı bulan Kerem Demirbay, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

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