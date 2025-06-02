Kerem Demirbay'dan tekliflere ret!

Galatasaray'da üç şampiyonluğun ikinci senesinde elde edilen şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Kerem Demirbay'a başta Süper Lig'den olmak üzere çok sayıda teklif geliyor.
'Dayı' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu kalan 1 senelik sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istediği için gelen teklifleri geri çeviriyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda forma şansı iyice azalan Kerem, yaz aylarında düşünüp son kararını verecek.
Galatasaray forması altında 76 forma şansı bulan Kerem Demirbay, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.
'Dayı' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu kalan 1 senelik sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istediği için gelen teklifleri geri çeviriyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda forma şansı iyice azalan Kerem, yaz aylarında düşünüp son kararını verecek.
Galatasaray forması altında 76 forma şansı bulan Kerem Demirbay, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.