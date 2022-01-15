Kerem Aktürkoğlu'na Ada'dan talip var!

Galatasaray'da bu sezon yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın dikkatini çekiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'na Ada'dan talip var!
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15 Ocak 2022 11:01
Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ı tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı.

Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı.

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