Kemal Danabaş: 'Gelecekteki kupaların habercisi'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, kadın basketbol takımının kazandığı 4 kupanın ardından, "İnşallah bu kupalar, gelecekteki kupaların habercisi olur." diye konuştu.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kemal Danabaş, FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarını değerlendirdi.



Yoğun ve yorucu sezon geçirdiklerini ancak alınan kupaların bu yorgunluğa değdiğini söyleyen Danabaş, uzun bir yolu geride bıraktıklarını belirtti.



Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizen Kemal Danabaş, "Türk sporunun 117 yıllık ulu çınarı Fenerbahçe'nin kadın basketbol şubesi olarak, Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı olarak yorucu, uzun, inişli, çıkışlı bir yolculuk yaptık. Tabii inişli, çıkışlı derken 57 maçta 55 galibiyet aldı bu takım. İnişi biraz az oldu ama arkada hep bir hikayesi vardı. Sahada göründüğü kadar kolay değildi. Camiamıza layık olmaya çalıştık. Bizi bu yolculukta destekleyen başta başkanımız, yönetimimiz, camiamız, kulübümüz ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Her maçta yanımızda olan büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hocamızı, genel menajerimizi, personelimizi, birbirinden karakterli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu kupaları onlar müzemize getirdi. İnşallah bu kupalar, gelecekteki kupaların habercisi olur." ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe olarak kadın ve erkek basketbolda, bu branşın lokomotifiyiz"



Önümüzdeki sezon planlamalarına şimdiden başladıklarının altını çizen Danabaş, "Taraftarlarımıza sadece şunu söyleyebilirim, önümüzdeki sezon için tüm çalışmalar yapılıyor. Biz oluruz ya da olmayız ama yeni zaferler getirecek, gurur duyacakları bir şube bırakacağız." açıklamasını yaptı.



Sarı-lacivertli taraftarların desteğine dikkati çeken Danabaş, şöyle devam etti:



"Kadın basketbolunun özel bir taraftarı var. Uzun yıllardır kadın basketbolunu takip ediyorum, 3 senedir de bu şubeden sorumlu yönetici olarak görev yapıyorum. Her maçta olan bir profil var. İçeride ve dışarıda her maça geliyorlar. Onlar da ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Fenerbahçe olarak kadın ve erkek basketbolda, bu branşın lokomotifiyiz. Erkek takımımız da önemli maçlara hazırlanıyor. İnşallah onlar da Türkiye Ligi'ni ve THY Avrupa Ligi'ni kazanacaklar. Yürekten inanıyorum ve başarılar diliyorum."



"Çok şükür bizim arkamızda dünyanın en büyük camiası var"



Kulüp bünyesindeki her branşta zirveye oynamanın mutluluk verici bir hissiyatı olduğunu dile getiren Kemal Danabaş, şunları söyledi:



"Mutluluk verici ama bir o kadar da riskli. En ufak bir başarısızlıkta oklar üzerinize dönebilir ama çok keyifli. Başkanımız da oyuncularımızla yaptığı toplantıda, 'Maça çıkarken kazanacağımızı bilmek kadar, başkanı ve yönetimi rahatlatan başka bir şey olamaz. Maç içinde geriye düştüğümüzde bile geri döneceğimize emin olarak seyretmek ayrı bir keyif.' dedi. Bunlar hep takım mühendisliğini iyi yapmak, aile ortamını oluşturmak, herkesin birbirini sevip, sayması ve ciddi olarak çalışmaktan oluşuyor."



Kadın basketbolunda bu sezon Beşiktaş'ın FIBA Avrupa Kupası'nda final oynaması ve ÇBK Mersin'in Dörtlü Final'de mücadele etmesi sebebiyle her iki kulübü de tebrik eden Kemal Danabaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bütün yatırım yapan takımlara şapka çıkarıyorum. Bütün branşlarda gerçek spor kulüpleri bu yatırımları yapmalı. Tabii bunlar kolay değil. Arkanızda bir camia ve sponsor olması çok önemli. Çok şükür bizim arkamızda dünyanın en büyük camiası var, dünyanın en büyük spor kulübü var, sponsorlarımız var. Ancak bu şekilde bunun altından kalkılır. Biz bunları yapıyoruz. Bunları yaparken tek hedefimiz, sarı-lacivert çubuklu bayrağı her zaman zirvede dalgalandırmak ve bu camiaya layık olmak. Umarım olmuşuzdur. Bize bu yolda destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."





