Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, canlı yayında Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili konuştu.

calendar 12 Haziran 2025 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması!
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Açıkalın, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Gökhan Sazdağı için gelen, "Gökhan Sazdağı için size ulaşan bir teklif oldu mu?" sorusunun ardından, "Hayır, ulaşmadı. Gökhan çok yetenekli bir oyuncumuz. Çok katkı sağlayan bir oyuncu ve kaptan. Çok karakterli bir oyuncu. Başkan olarak takımda görmek isterim ama daha yukarıda, daha başarılı da görmek isterim. Kendisinin de isteyeceği bir anlaşma zemini olursa, ben başkan olarak elimden geleni yaparım." yanıtını verdi.

Açıkalın, Beşiktaş'tan kiralanan Kartal Kayra Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Beşiktaş'ın kararı. Geçen yıl da aynısı olmuştu. Sezon başında karar veriyorlar. Sanırım hocalarının vereceği rapora göre geri dönüş yapacaklar. Bizde başarılı bir şekilde görev yaptı. Onu da aynı şekilde takımda görmek isteriz ama Beşiktaş'ın vereceği kararla ilgili bir durum." dedi.



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