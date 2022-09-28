Kayserispor'da Trabzon mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da maç öncesi hazırlıkları sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Trabzon mesaisi sürüyor
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28 Eylül 2022 23:02
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 29 Eylül Perşembe günü devam edecek.

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