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Katar sonrası Enner Valencia'ya yeni sözleşme

Fenerbahçe'de yönetim, golcü oyuncu Enner Valencia'nın sözleşmesini Dünya Kupası'nın ardından yenilemeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Katar sonrası Enner Valencia'ya yeni sözleşme
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27 Kasım 2022 13:31
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe bir yandan devre arasında yapılacak takviyeleri düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de kolları sıvamış durumda.

1+1 YIL ÖNERİLECEK

İç transferde gözler Enner Valencia'nın üzerinde olacak. 33 yaşındaki futbolcunun kulüple olan kontratı sezon sonu tamamlanıyor. Ancak iki taraf da birbirinden çok memnun. Ekvador Milli Takımı formasıyla 2 karşılaşmada 3 gol atan ve dikkatleri üzerine toplayan Valencia'nın Dünya Kupası'ndan dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe direkt 2 yıllık kontrat isteyen tecrübeli futbolcuya öncelikle 1 artı 1 yıllık sözleşme önerecek.

Yönetim takıma her zaman katkı veren Valencia'yı en azından 35 yaşına kadar kulüpte tutmayı hedefliyor. Yıldız forvetin ilk tercihi de İstanbul'da kalmak.

 

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