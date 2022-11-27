Katar sonrası Enner Valencia'ya yeni sözleşme

Fenerbahçe bir yandan devre arasında yapılacak takviyeleri düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de kolları sıvamış durumda.



1+1 YIL ÖNERİLECEK



İç transferde gözler Enner Valencia'nın üzerinde olacak. 33 yaşındaki futbolcunun kulüple olan kontratı sezon sonu tamamlanıyor. Ancak iki taraf da birbirinden çok memnun. Ekvador Milli Takımı formasıyla 2 karşılaşmada 3 gol atan ve dikkatleri üzerine toplayan Valencia'nın Dünya Kupası'ndan dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe direkt 2 yıllık kontrat isteyen tecrübeli futbolcuya öncelikle 1 artı 1 yıllık sözleşme önerecek.



Yönetim takıma her zaman katkı veren Valencia'yı en azından 35 yaşına kadar kulüpte tutmayı hedefliyor. Yıldız forvetin ilk tercihi de İstanbul'da kalmak.









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