Kasımpaşa, Rochinha'yı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 28 yaşındaki Portekizli oyuncu Diogo Filipe Costa Rocha ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kasımpaşa, Rochinha'yı kadrosuna kattı
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09 Şubat 2024 18:30
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 28 yaşındaki Portekizli oyuncu Diogo Filipe Costa Rocha ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Portekizli oyuncu Diogo Filipe Costa Rocha, bilinen adıyla Rochinha ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa'mıza hoş geldin Rochinha." ifadesi kullanıldı.

Hücum bölgesinde görev yapan Rocha, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Markhiya'da forma giydi.

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