Karşıyaka hayati seçimde sandık başında

İzmir'in 1,5 aydır yönetimsiz kalan 112 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka, yarın hayati kongrede geleceğini oylayacak.



Sezon öncesi en yüksek bütçeli şubesi basketbolun 26 yıllık ana sponsorunu kaybeden, yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutulduğu vergi borcuyla sarsılan, üst üste istifalarla yönetimi düşüp 3 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda aday bulamayan Kaf-Kaf, yarın yeniden sandık başına gidecek.



Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Karşıyaka'da özellikle son günlerde birçok adayın ismi gündeme gelirken, kongreye saatler kala başkan adaylığı açıklaması yapan çıkmadı.



Dernek statüsünde yönetilen yeşil-kırmızılıların divan kurulu ise açıklama yaparak, yasal sürede aday çıkmazsa kulübün kayyuma gitme tehlikesine dikkat çekti. Karşıyaka'da uzun süre suskun kalıp hafta sonunda hamle yapan son kulüp başkanı İlker Ergüllü, bugün gerçekleştirmeyi planladığı sponsor görüşmesi ertelenince aday olmama kararı aldı. Eski başkanlardan Mutlu Altuğ, aday olma düşüncesinin bulunmadığını, zor durumdaki basketbol takımına ocak ayından itibaren geçerli sponsor bulduğunu ancak öncelikle bu ay sonuna kadar yapılması gereken 25 milyon TL'lik maaş ve FIBA ödemelerinin gerçekleşmesinin şart olduğunu belirtti.



Eski başkan ve yöneticilerin katkısıyla önemli bir kaynak sözü alan başkanlığa en yakın aday Mehmet Karal, kulübe yine de sezon sonuna kadar daha fazla bütçe gerektiği için kararsız kaldı. Eski başkanlardan Azat Yeşil ve camia büyüğü olarak kritik süreçte görüşmeler yapan Hasan Denizkurdu'nun geçen seneye kadar 5,5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'yla da görüşme yaptığı öğrenildi. Basketbolun sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi ise dönüş için olumsuz yanıt vermişti. Karşıyaka kongreye kadar yönetim bulamazsa kulübe kayyum atanmaması için geçici başkan belirleyip süre kazanma yoluna da gitme ihtimalini de değerlendiriyor.



DİVANDAN ÇAĞRI



Karşıyaka Divan Kurulu, yaptığı yazılı açıklama ile camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Çözüm üretimi için herkesi göreve çağıran divan, yönetime aday çıkmazsa kayyum sürecine girilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Divanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Değerli Kaf Sin Kaf lılar. Kulübümüzün yarınları adına büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuz bu önemli süreçte, Divan Yönetim Kurulu olarak tüm adaylarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Bugün itibarıyla, eğer kulübümüzün yönetim kurulunda bir aday çıkmadığı takdirde, maalesef kulübümüzün kayyum sürecine girmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum, köklü tarihimiz ve spor camiamız açısından zorlu bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir. Camiamızın değerli bireylerini, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeye, kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak çözümler üretmeye davet ediyoruz. Divan Kurulu olarak, bu süreçte tüm tarafların yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine inanıyor ve kulübümüzün hak ettiği şekilde yönetilmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Unutulmamalıdır ki Karşıyaka Spor Kulübü, büyük bir tarihe ve güçlü bir camiaya sahiptir. Bu zorlukları da yine el ele vererek aşacağımıza olan inancımız tamdır"



