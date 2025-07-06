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Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı Ordu'da düzenlendi

Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da yapıldı.

calendar 06 Temmuz 2025 20:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı Ordu'da düzenlendi
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Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda, mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Toplam 20 araçla yarışan sporcular, 2 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalıştı.

Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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