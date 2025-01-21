Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 3. maçını da kazandı

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 12-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 3. maçını da kazandı
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21 Ocak 2025 22:57
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 12-0 mağlup etti.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu Tan Nisan Göksal (3), Dolunay Erbakan (2) ve Melisa Çağdaş'ın golleriyle 6-0 önde tamamladı.

İkinci periyotta tempoyu düşürmeyen Türkiye; Dolunay Erbakan, Eda Seçen (2) ve Sidre Hacıosmanoğlu'nun golleriyle skoru 10-0'a getirdi.

Son periyotta Berru Develioğlu ve Nisa Erdöş'ün sayılarıyla 2 gol daha bulan Türkiye, müsabakadan 12-0 galip ayrıldı.

Milliler bu sonuçla üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip şampiyonadaki dördüncü mücadelesinde 23 Ocak Perşembe günü İzlanda'yla karşılaşacak.

Türkiye, şampiyonanın ilk maçında Belçika'yı 2-1, ikinci maçında ise Meksika'yı 2-1 yenmişti.

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