Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 3. maçını da kazandı

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 12-0 mağlup etti.



Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu Tan Nisan Göksal (3), Dolunay Erbakan (2) ve Melisa Çağdaş'ın golleriyle 6-0 önde tamamladı.



İkinci periyotta tempoyu düşürmeyen Türkiye; Dolunay Erbakan, Eda Seçen (2) ve Sidre Hacıosmanoğlu'nun golleriyle skoru 10-0'a getirdi.



Son periyotta Berru Develioğlu ve Nisa Erdöş'ün sayılarıyla 2 gol daha bulan Türkiye, müsabakadan 12-0 galip ayrıldı.



Milliler bu sonuçla üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı.



Ay-yıldızlı ekip şampiyonadaki dördüncü mücadelesinde 23 Ocak Perşembe günü İzlanda'yla karşılaşacak.



Türkiye, şampiyonanın ilk maçında Belçika'yı 2-1, ikinci maçında ise Meksika'yı 2-1 yenmişti.



