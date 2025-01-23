Kadın futbolda tarihi bonservis: 1.1 milyon dolar

Kadın futbol tarihinde bir oyuncuya ödenenen en yüksek bonservis bedeli ödendi.



İngiliz basınından Guardian'ın haberine göre; Chelsea Kadın Futbol Takımı, ABD ekiplerinden San Diego Wave'de forma giyen ABD'li defans oyuncusu Naomi Girma'yı rekor bir bedelle kadrosuna kattı.



Bu transfer için ABD ekibine 1.1 milyon dolar ödeyecek olan Chelsea, bu ücretle birlikte kadın futbol tarihinde bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis ücreti ödemiş olacak.



24 yaşındaki Naomi Girma, stoper pozisyonunda görev yapıyor.



