Kadıköy Aslanı: Galatasaray

Hafta sonunda Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'a yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, çarşamba akşamı ise bir başka ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olmaya hazırlanıyor.
18 kez kupayı müzesine götürerek bu alanda da açık ara zirvede yer alan sarıkırmızıların Kadıköy'deki son yıllardaki üstünlüğü ise dikkat çekiyor.
Rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı son 8 maçta sadece bir kez yenilen sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşmanın ise 3'ünü kazanmayı başardı.
18 kez kupayı müzesine götürerek bu alanda da açık ara zirvede yer alan sarıkırmızıların Kadıköy'deki son yıllardaki üstünlüğü ise dikkat çekiyor.
Rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı son 8 maçta sadece bir kez yenilen sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşmanın ise 3'ünü kazanmayı başardı.