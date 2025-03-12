Jose Mourinho'nun imha timi: Talisca ve En-Nesyri

Jose Mourinho, İskoçya'dan turla dönmenin planını hazırladı. Portekizli teknik adam, son idmanda Anderson Talisca'yı ilk 11'de denedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
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Jose Mourinho'nun imha timi: Talisca ve En-Nesyri
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12 Mart 2025 12:29
Son güncelleme 12 Mart 2025 12:31
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe akşamı Glasgow Rangers'a konuk olacak.

İlk karşılaşmada alınan 3-1'lik dezavantajlı skora göre sarı-lacivertliler, turu geçeceğine ve adını çeyrek finale yazdıracağına inanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu maçta İskoçları devirecek olan planını büyük oranda hazırladı. Portekizli çalıştırıcı, zorlu deplasmanda orta sahayı kalabalık tutacak ve hücum hattında da değişime imza atacak.

İlk maçta orta sahadaki hakimiyeti eline geçiren Rangers, Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatmıştı. Portekizli kurt teknik adam, mücadele gücü yüksek bir orta sahayla İskoçya'da yer alacak.

"KALEYİ GÖRÜNCE VUR TALISCA"

Ayrıca kaptan Edin Dzeko'yu da kızağa çekecek olan Jose, Neysri'nin yanında Anderson Talisca'yı sahaya sürecek.

Sambacıyla dün özel bir görüşme yapan Mourinho'nun "ceza alanı çevresinde kaleyi görünce vur" dediği ve bu şekilde kilidi açmayı planladığı belirtildi. 

 
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