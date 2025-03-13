Jose Mourinho, 6 kez başardı!

Kariyerinde 6 kez ilk maçta yenildiği turları geçen Jose Mourinho, Fenerbahçe'de de benzer bir başarıyı hedefliyor.

, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, 6 kez başardı!
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13 Mart 2025 10:33
Son güncelleme 13 Mart 2025 10:45

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak.

Kritik mücadele öncesi, Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, 6 kez ilk maçta yenildiği turları geçti.

Mourinho, Porto'da 2003'te UEFA Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos'u 2-0'dan gelip geçti.

Deneyimli çalıştırıcı, Chelsea'de 2004-05'te Şampiyonlar Ligi son 16'da Barcelona'yı 2-1'in rövanşında 4-2 yendi. Ayrıca Chelsea'de 2013-14'te Devler Ligi'nde PSG'yi de 3-1'in rövanşında 2-0 eledi. 

AYNI BAŞARIYI FENERBAHÇE'DE ARIYOR 

2021-22'de Roma'da 3 kez geri dönen Mourinho, Fenerbahçe'de aynı başarıyı arıyor. 


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