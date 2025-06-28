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Jorge Jesus, Al Nassr'ın yeni teknik direktörü oluyor!

Al Hilal'in eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da bir kez daha sahne alıyor. Portekizli teknik adam, Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Transferin arkasında Cristiano Ronaldo'nun onayı da var.

calendar 28 Haziran 2025 20:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jorge Jesus, Al Nassr'ın yeni teknik direktörü oluyor!
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Suudi Arabistan futbolunda dengeleri değiştirecek bir hamle daha geldi.

Geçtiğimiz aylarda Al Hilal ile yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Jorge Jesus, Al Nassr ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Yeniden Suudi Arabistan'a dönen tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

RONALDO ETKİSİ

Öte yandan Portekizli çalıştırıcının göreve gelmesinde, Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun da onayının etkili olduğu belirtildi.

Jorge Jesus, daha önce Al Hilal ile önemli başarılara imza atmış ve bölgedeki futbol kültürüne olan hakimiyetiyle dikkat çekmişti.


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