Jordan ve Dr. J'in imzalı kartı, 1 milyon dolara alıcı bulabilir!

NBA'in efsanevi oyuncuları Michael Jordan ve Julius Erving'in yer aldığı imzalı koleksiyon kartının, açık artırmada değerinin 1 milyon dolara ulaşmasının beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jordan ve Dr. J'in imzalı kartı, 1 milyon dolara alıcı bulabilir!
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22 Ağustos 2024 11:20
Son güncelleme 22 Ağustos 2024 11:24
NBA'in efsanevi oyuncuları Michael Jordan ve Julius Erving'in yer aldığı imzalı koleksiyon kartının, açık artırmada değerinin 1 milyon dolara ulaşmasının beklendiği iddia edildi.

Önümüzdeki ay, Fanatics ve Sotheby's tarafından sunulan ilk 'Holy Grails' müzayedesinin başlığında iki basketbol efsanesinin yer aldığı inanılmaz derecede nadir görülen bir koleksiyon kartının yer alacağı bildirildi.

Jordan ve Erving'in imzalı bir kartının, 24 Eylül'deki müzayedede satışa sunulacak ürünler arasında yer alacağı ve iddiaya göre, kartın tahmini değerinin 1 milyon doları bulabileceği açıklandı:

"O sezon için piyasaya sürülen tek kopya olması ve Exquisite Collection için bu basketbol efsanelerinin yer aldığı yalnızca iki karttan biri olması nedeniyle nadir görülen bir ürün olarak, spor hatıraları arasında benzersiz bir konuma sahip."

New York'ta bulunan ve artık ibadethane olarak kullanılmayan Harlem Parish kilisesinde düzenlenecek müzayedede Tom Brady, LeBron James, Jackie Robinson, Roberto Clemente gibi spor efsanelerinin yer aldığı 40'tan fazla koleksiyon kartı satışta olacak.

Erving'in NBA Smaç Yarışması'nda faul çizgisinden smaç basan ilk oyuncu olması, Jordan'ın da bu yarışmada aynı smacı yapmasına ve böylece ikonik logosunun globalleşmesine olanak sağlamıştı.



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