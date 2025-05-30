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Joao Felix, eski kulübü Benfica'ya sıcak bakıyor!

Chelsea'de tutunamayan Joao Felix, eski kulübü Benfica'ya kiralık olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

calendar 30 Mayıs 2025 19:26 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 19:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joao Felix, eski kulübü Benfica'ya sıcak bakıyor!
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Chelsea'de beklentilerin altında kalan Joao Felix'in eski kulübü Benfica'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BENFICA KİRALIK İSTİYOR

CaughtOffside'ın haberine göre, Portekizli oyuncunun önceliği Benfica olurken, iki kulüp arasında kiralık transfer için görüşmeler sürüyor.

CHELSEA, BONSERVİS TALEP EDİYOR

Chelsea ise 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor. Felix'in Avrupa'da kalmak istediği, Suudi Arabistan ve Flamengo'dan gelen tekliflere ise sıcak bakmadığı belirtildi.


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