Joao Felix, eski kulübü Benfica'ya sıcak bakıyor!

Chelsea'de beklentilerin altında kalan Joao Felix'in eski kulübü Benfica'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.



BENFICA KİRALIK İSTİYOR



CaughtOffside'ın haberine göre, Portekizli oyuncunun önceliği Benfica olurken, iki kulüp arasında kiralık transfer için görüşmeler sürüyor.



CHELSEA, BONSERVİS TALEP EDİYOR



Chelsea ise 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor. Felix'in Avrupa'da kalmak istediği, Suudi Arabistan ve Flamengo'dan gelen tekliflere ise sıcak bakmadığı belirtildi.



