Joan Laporta: "PSG ile oyuncu takas etmem"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joan Laporta: 'PSG ile oyuncu takas etmem'
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10 Nisan 2024 20:34
Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Laporta yaptığı açıklamada, "Tek bir Barcelona oyuncusunu bile PSG'nin hiçbir futbolcusuna değişmem. Oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Katalan devinin başkanı, "Oyuncularımızın çok konsantre, motive ve birlik içinde olduklarını görüyorum. Çeyrek finallerin önemini, yarı finale çıkmanın kulüp için ne anlama geldiğini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Joan Laporta, "Teknik direktörümüzün de oyunculara oldukça ikna olduğunu görüyorum. Bu da bizim onlara inanmamızı sağlıyor." açıklamasını yaptı.

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