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Jeremy Lin, gözünü tekrar NBA'e dikti!

Deneyimli oyun kurucu Jeremy Lin, bir NBA kadrosunda yer almak için Çin'deki Beijing Ducks ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Deneyimli oyun kurucu Jeremy Lin, bir NBA kadrosunda yer almak için Çin'deki Beijing Ducks ekibinden ayrıldığını açıkladı.

The Japan Times'a göre Lin bir videoda şunları söyledi:

"Bu karar gerçekten hayatımdaki en zor karar oldu. Her sabah sabah 4'te veya 5'te uyanırdım, sürekli düşünceler beynimi yerdi. Shougang bana inanılmaz derecede iyi davranıp, bana istediğim her şeyi verse de, nihayetinde, hala NBA hayallerim olduğunu hissediyorum. Oynamak için hala zamanım var ve bunun peşinden koşmam gerekiyor."

32 yaşındaki oyuncu en son 2018-19 sezonunda Toronto Raptors ile NBA'de boy göstererek organizasyonla şampiyonluk kazanmıştı. Geçen yaz serbest oyuncu döneminde takımların ilgisizliğinin ardından Lin, kariyerine yurtdışında devam etmeyi seçmişti.

Lin, geçtiğimiz sezon Ducks ile oynadığı 39 maçta 22.3 sayı, 5.6 asist ve 5.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Sekiz farklı takımla geçirdiği 480 NBA karşılaşmasında ise, Lin 11.6 sayı, 4.3 asist ve 2.8 ribaund kariyer ortalamalarına sahip.


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