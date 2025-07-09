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Galatasaray futbolcuları sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde sağlık kontrollerinden geçti.

calendar 09 Temmuz 2025 20:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray futbolcuları sağlık kontrollerinden geçti
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, yeni sezon öncesinde Acıbadem Maslak Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Hastanede oyuncuların göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayeneleri yapıldı. Sonrasında da futbolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı.

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