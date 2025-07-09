09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
2-0
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
2-0DA
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
0-0DA
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Orhan Yüksel vefat etti

Gençlerbirliği'nde 1958-1964 yılları arasında forma giyen Orhan Yüksel, 86 yaşında hayata veda etti.

calendar 09 Temmuz 2025 20:12
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Orhan Yüksel vefat etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği'mizde 235 maça çıkan, tarihimizin en çok gol atan üçüncü futbolcusu ve aynı zamanda en çok forma giyen yedinci oyuncusu olan Orhan Yüksel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Orhan Yüksel'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhum Orhan Yüksel'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmir İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Seferihisar Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecektir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.