Jens Cajuste adım adım Beşiktaş'a geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüre Beşiktaş, Jens Cajuste'nin transferi için Napoli ile anlaşma sağladı.





Beşiktaş, transferde güçlü rakiplerine rağmen Jens Cajuste'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusunun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özel ilgisi sayesinde Beşiktaş'a ikna olduğu öğrenildi.





Crystal Palace, Burnley ve Sevilla'nın da peşinde olduğu Jens Cajuste, son görüşmelerin ardından tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

Jens Cajuste'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.



ANLAŞMA ŞARTLARI





Beşiktaş, Jens Cajuste'yi kiralamak için Napoli'ye 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca taraflar, şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde uzlaştı.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta forma giyerken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.









