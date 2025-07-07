Jens Cajuste adım adım Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Jens Cajuste transferinde mutlu sona ulaştı.

calendar 07 Temmuz 2025 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 13:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jens Cajuste adım adım Beşiktaş'a geliyor!
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Transfer çalışmalarını sürdüre Beşiktaş, Jens Cajuste'nin transferi için Napoli ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, transferde güçlü rakiplerine rağmen Jens Cajuste'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusunun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özel ilgisi sayesinde Beşiktaş'a ikna olduğu öğrenildi.

Crystal Palace, Burnley ve Sevilla'nın da peşinde olduğu Jens Cajuste, son görüşmelerin ardından tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. 



Jens Cajuste'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş, Jens Cajuste'yi kiralamak için Napoli'ye 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca taraflar, şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde uzlaştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta forma giyerken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

 

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