Utah Jazz, Boston Celtics'in eski yardımcı genel menajeri Austin Ainge'i kulübün yeni basketbol operasyonları başkanı olarak göreve getirdiğini açıkladı.Austin Ainge, aynı zamanda kulübün CEO'su olan ve Celtics'ten 2021'de ayrılarak Utah'a katılan Danny Ainge'in oğlu. Ainge, Celtics'teki kariyerine 2011 yılında oyuncu gözlemciliği ve G League koçluğu sonrası oyuncu personel direktörü olarak başlamıştı.ESPN'den Tim Bontemps ve Shams Charania'nın haberine göre Ainge, son altı sezondur Celtics'te yardımcı genel menajerlik görevini yürütüyordu. Boston Celtics, 2021'de final kaybettikten sonra 2024'te 18. şampiyonluğunu kazanmıştı.Jazz sahibi Ryan Smith, Sarah Todd'a yaptığı açıklamada Ainge'in takım üzerindeki karar yetkisinin tam olduğunu belirtti. Smith, Ainge'i Celtics'ten ayırmanın kendi fikri olduğunu da ekledi:Austin Ainge, babası gibi 2003–2007 yılları arasında BYU'da kolej basketbolu oynadı. Dört sezonluk kariyerinde 101 maçta 53 kez ilk beş çıkan Ainge, ortalama 6.6 sayı, 3.5 asist ve %40.2 üçlük isabetiyle oynayarak takımının NCAA Turnuvası'na katılmasına katkı sağladı.