İzmir voleybolunda derbi heyecanı

İzmir'in ezili rakipleri Karşıyaka Medical Point ve Göztepe pazar günü derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; ksk.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İzmir voleybolunda derbi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 15:46
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yer alan İzmir'in ezili rakipleri Karşıyaka Medical Point ve Göztepe pazar günü derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Karşıyaka'nın ev sahipliğinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak saat 16.00'da başlayacak.

Derbinin biletleri 50 TL'den satışa çıktı. Öğrenciler maçı ücretsiz izleyebilecek. Konuk Göztepe taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği salona alınmayacak.

Yeşil-kırmızılılar grupta 12 maçta 7 galibiyet ve 23 puanla 4'üncü sırada, sarı-kırmızılılar ise 11 müsabakada 6 galibiyet ve 18 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Göztepe ev sahibi olduğu randevuyu 3-2 kazanmıştı.

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery