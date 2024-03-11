İtalya'da teknik direktör rakip futbolcuya kafa attı!

Serie A'da Lecce ile Hellas Verona arasında oynanan maçın son düdüğünün ardından Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa rakip futbolcuya kafa attı. Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine son verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da teknik direktör rakip futbolcuya kafa attı!
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11 Mart 2024 12:31
İtalya Ligi'nin 28. haftasında küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde skandal bir olay yaşandı.

FUTBOLCUYA KAFA ATTI

Hellas Verona'nın Lecce'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son düdüğün ardından sahaya giren ev sahibi takımın teknik direktörü Roberto D'Aversa, Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.

HAKEM İKİSİNE DE KIRMIZI VERDİ

Henry aldığı kafa darbesiyle kendini yerde bulurken, maçın hakemi Lecce'nin hocası Roberto D'Aversa ve kafa attığı Thomas Henry'e kırmızı kart gösterdi.

LECCE GÖREVİNE SON VERDİ

Lecce Kulübü, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiğini açıkladı.

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