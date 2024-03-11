İtalya'da teknik direktör rakip futbolcuya kafa attı!

İtalya Ligi'nin 28. haftasında küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde skandal bir olay yaşandı.



FUTBOLCUYA KAFA ATTI



Hellas Verona'nın Lecce'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son düdüğün ardından sahaya giren ev sahibi takımın teknik direktörü Roberto D'Aversa, Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.



HAKEM İKİSİNE DE KIRMIZI VERDİ



Henry aldığı kafa darbesiyle kendini yerde bulurken, maçın hakemi Lecce'nin hocası Roberto D'Aversa ve kafa attığı Thomas Henry'e kırmızı kart gösterdi.



LECCE GÖREVİNE SON VERDİ



Lecce Kulübü, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiğini açıkladı.





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