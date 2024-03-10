İtalya Serie A 28 hafta karşılaşmasında Monza, Genoa deplasmanına konuk oldu. Monza, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Monza, 8. dakikada Mattep Pessina ile 1-0 öne geçti. Deplasman ekibinde Dany Mota, 18. dakikada harika bir gole imza atarak takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.Genoa, 52. dakikada Albert Gudmundsson ile farkı bire indirdi. Genoa, 68'de Vitinha ile eşitliği yakaladı. Monza'da Daniel Maldini 79'da attığı golle takımının sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmasını sağladı.Bu sonucun ardından Monza, 39 puana yükseldi. Genoa, 33 puanda kaldı.Monza, gelecek hafta sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Genoa, Juventus deplasmanına gidecek.