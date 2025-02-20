İşte Vincic'in yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanan Slavko Vincic, kariyerinde daha önce birer kez iki takımın da maçlarında düdük çaldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İşte Vincic'in yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları!
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20 Şubat 2025 11:44
Son güncelleme 20 Şubat 2025 12:21
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slovko Vincic atandı.

Vincic, kariyerinde daha önce birer kez Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında düdük çaldı.

Vincic, 2018-2029 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan rövanş karşılaşmasını yönetmişti. Söz konusu mücadele Alper Potuk ve Gedson Fernandes'in golleriyle 1-1'lik sonuçla sona ermişti. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Benfica, turu geçen taraf olmuştu.

Slavko Vincic daha sonra ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalmıştı. 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Vincic, golsüz biten maçta görev almıştı.

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