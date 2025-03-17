İşte Tottenham'da öne çıkan adaylar!

Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou ile yolların ayrılması halinde öne çıkan adaylar Marco Silva ve Andoni Iraola.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Tottenham'da öne çıkan adaylar!
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17 Mart 2025 17:32
Tottenham, bu sezon özellikle İngiltere Premier Lig'de beklentilerin bir hayli altıda kaldı.

Ange Postecoglou'nun ekibi, ligde son olarak Fulham'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Fulham yenilgisi sonrası teknik direktör Ange Postecoglou'nun üzerindeki baskılar arttı. Tottenham'ın olası bir teknik direktör değişikliği halinde listesindeki adaylar da ortaya çıktı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Tottenham'ın Postecoglou ile yollarını ayırması durumunda Londra temsilcinin listesinde Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ve Fulham Teknik Direktörü Marco Silva bulunuyor.

Tottenham, bu sezon Premier Lig'de 29 maç sonunda topladığı 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

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