İşte Kayserispor'un yeni teknik direktörü!

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.



Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor'u çalıştırmıştı.



