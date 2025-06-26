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İşte Kayserispor'un yeni sezon hazırlık programı!

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

calendar 26 Haziran 2025 16:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Kayserispor'un yeni sezon hazırlık programı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 1 Temmuz'da kulüp tesislerinde başlayacak. Kayserispor, ilki 7-15 Temmuz, ikincisi de 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde olmak üzere Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılıların, hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.


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