İşte Kayserispor'un yeni sezon hazırlık programı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 1 Temmuz'da kulüp tesislerinde başlayacak. Kayserispor, ilki 7-15 Temmuz, ikincisi de 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde olmak üzere Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki kamp çalışması gerçekleştirecek.



Sarı-kırmızılıların, hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.



