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İşte İrfan Can'ın Beşiktaş'tan talebi!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci'nin talebi ortaya çıktı.

calendar 20 Temmuz 2025 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İşte İrfan Can'ın Beşiktaş'tan talebi!
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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ

Başarılı performansına rağmen, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeterince şans tanımadığı yıldız futbolcu, yeni sezona hazırlık sürecinde yine aynı şeyi yaşaması halinde sarı-lacivertli takımla yollarını ayırmayı düşünüyor.

3 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre, 30 yaşındaki başarılı futbolcu, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de yıllık 3 milyon Euro kazanan İrfan Can'ın aynı seviyede bir rakama Beşiktaş'a "Evet" diyebileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ


Şu an Fenerbahçe ile Portekiz'de kampta olan milli futbolcu, yurt dışı seçeneklerini de planlarında bulunduruyor.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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