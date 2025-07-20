İşte İrfan Can'ın Beşiktaş'tan talebi!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.
AYRILIK DÜŞÜNCESİ
Başarılı performansına rağmen, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeterince şans tanımadığı yıldız futbolcu, yeni sezona hazırlık sürecinde yine aynı şeyi yaşaması halinde sarı-lacivertli takımla yollarını ayırmayı düşünüyor.
3 MİLYON EURO
Sabah'ta yer alan habere göre, 30 yaşındaki başarılı futbolcu, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de yıllık 3 milyon Euro kazanan İrfan Can'ın aynı seviyede bir rakama Beşiktaş'a "Evet" diyebileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Şu an Fenerbahçe ile Portekiz'de kampta olan milli futbolcu, yurt dışı seçeneklerini de planlarında bulunduruyor.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
AYRILIK DÜŞÜNCESİ
Başarılı performansına rağmen, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeterince şans tanımadığı yıldız futbolcu, yeni sezona hazırlık sürecinde yine aynı şeyi yaşaması halinde sarı-lacivertli takımla yollarını ayırmayı düşünüyor.
3 MİLYON EURO
Sabah'ta yer alan habere göre, 30 yaşındaki başarılı futbolcu, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de yıllık 3 milyon Euro kazanan İrfan Can'ın aynı seviyede bir rakama Beşiktaş'a "Evet" diyebileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Şu an Fenerbahçe ile Portekiz'de kampta olan milli futbolcu, yurt dışı seçeneklerini de planlarında bulunduruyor.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.