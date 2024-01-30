İşte Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeler

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeler belli oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeler
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30 Ocak 2024 00:32
Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ülkeler belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 1-8 Haziran tarihlerinde Haute-Savoie bölgesinde yapılacak şampiyonaya Türkiye'nin de yer aldığı 16 takım katılacak. Organizasyonda dört grupta dörder takım yer alacak.

Şampiyonanın kura çekimi ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kupayı müzesine götürmüştü.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeler şöyle:

Türkiye, İngiltere, Polonya, İspanya, İtalya, İrlanda, Fransa, Almanya, Gürcistan, Ukrayna, İsrail, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Azerbaycan, İskoçya.

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