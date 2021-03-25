Devre arasının transferdeki hareketli ve Hatayspor adına berekli ismi Aaron Boupendza'ydı. Krasnodar'ın 8 milyon avroları verdiği golcü oyuncu bu teklife olumsuz cevap vermiş ve Hatayspor'da kalmıştı.



Gabonlu oyuncunun ise sezon sonu için Fenerbahçe ile anlaştığı ve bu sebeple Rusya'ya gitmediği iddia edilmişti. Bu konuda yetkili ağızlardan açıklama geldi.



Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ilk kez Fenerbahçe cephesiyle ilgili durum hakkında bilgilendirme yaptı.



İlgileri sürüyor



350 bin avroya mal edilen golcü futbolcu için 10 milyon avrolar telaffuz edilirken Rahmi Vardı, Fenerbahçe iddiaları için "Hatayspor'un Boupendza'yı Fenerbahçe'ye vereceği ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hatay ziyaretinde biz yönetim olarak kendilerini misafir ettik. Orada konuşuldu, fiyatta anlaşılamadı. Fenerbahçe transfer bedelinin yarısını para yarısını ise oyuncu transferi ile karşılamak istedi" dedi.



F.Bahçe'nin ise golcü için ilgisinin bitmediği öğrenildi.



