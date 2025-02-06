İstanbulspor, kupada Kasımpaşa'yı geçti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Osman Zeki Kormaz'ın ekibi İstanbulspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 32. dakikalarda Mario Krstovski kaydetti.



Kasımpaşa, kulüp yönetiminin kararı doğrultusunda önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da U19 takımı ile sahada yer aldı.



Kasımpaşa adına teknik direktör olarak da Burak Yılmaz değil, altyapı antrenörü Taner Yapağıcı takımın başında yer aldı.



Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 3'e yükseltirken Kasımpaşa 0 puanda kaldı.



Grubun son maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken, Kasımpaşa sahasında Göztepe ile karşılaşacak.



