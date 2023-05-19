İstanbulspor, Kasımpaşa deplasmanında!

İstanbulspor, deplasmanda cumartesi günü Kasımpaşa'yla karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor, Kasımpaşa deplasmanında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2023 15:44
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen sarı-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.

Kasımpaşa ise 37 puanla, 13. basamakta bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery