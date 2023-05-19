İstanbulspor, Kasımpaşa deplasmanında!

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen sarı-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.
Kasımpaşa ise 37 puanla, 13. basamakta bulunuyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen sarı-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.
Kasımpaşa ise 37 puanla, 13. basamakta bulunuyor.