İstanbul'da 180 bin kaçak forma ele geçirildi; 5 gözaltı

İstanbul'da, polisin yaptığı operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 180 bin 324 adet Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor forması ile eşofman takımları ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarının Güngören ve Esenler ilçelerindeki 1 iş yeri ile 2 depoda tutulduğu öğrenildi. 3 ayrı adrese yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olanve eşofman takımı ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.4 büyük takıma ait ürünlerin ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Formaların internet üzerinden satılmaya çalışılması emniyet birimlerini harekete geçirdi. Çalışma yürüten ekipler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önceki yıla ve yeni sezona ait formalarını ele geçirdi. Forma ve eşofman takımları 2024-2025 sezonu öncesinde çeşitli yöntemlerle piyasaya sürülecekti. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Ele geçirilen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.