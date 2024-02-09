İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ligde Fenerbahçe'yle 2.63 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho gibi isimleri geçti. Kartal'dan daha yüksek ortalamayı ise Pep Guardiola, 2013-14'te Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde yakaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2024 10:10
İsmail Kartal, üçüncü Fenerbahçe döneminde destan yazıyor...

Üç kulvarda da takımını başarıyla götüren tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 38 maçta 2.61 puan ortalaması yakaladı. Kartal, ligde ise 24 maçta 2.63 ortalamayla Fenerbahçe'nin başında bunu başaran ilk teknik adam oldu.

TEK RAKİBİ PEP

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu grafiğiyle de Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik adamlarından Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho gibi isimleri de geride bıraktı. Tek rakibi ise Manchester City'nin çalıştırıcı Pep Guardiola.

GUARDIOLA BAYERN'DE 2.65'İ GÖRDÜ

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, teknik adamlık kariyerinde en yüksek puan ortalamasını 2019-20 sezonunda 2.61'le yakaladı. Klopp, o dönem Liverpool'u şampiyonluğa taşımıştı.

Ancelotti ise lig kariyerinde en yüksek ortalamayı bu sezon Real Madrid'in başında 2.52 ile yakaladı.

Jose de kariyeri boyunca 2.63'ü gördü o da 2011-12'de Real Madrid'le...

Kartal'ın geçemediği tek isim Pep... İspanyol menajer, 2013-14'te B.Münih'i şampiyon yaparken 2.65 puan ortalaması tutturmuştu.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery